Zehn Autobrände in Charlottenburg

Berlin (dpa/bb) - Gleich zehn Autos auf einmal sind in Berlin-Charlottenburg in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge standen alle auf einem Gelände in der Gutenbergstraße, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die genauen Hintergründe waren zunächst aber unklar. Betroffen waren nach Feuerwehrangaben ausschließlich Oberklassefahrzeuge.

Der erste Notruf sei kurz nach 1.00 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Rund eineinhalb Stunden später seien die Fahrzeuge gelöscht gewesen.