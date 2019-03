Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding ist ein Mann verletzt worden. Die Rettungskräfte konnten die Flammen im vierten Obergeschoss des Gebäudes in der Müllerstraße löschen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Der verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer am Mittwochabend kam, war zunächst noch unklar.