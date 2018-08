Wohnungsbrand in Gesundbrunnen: ein Mann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Gesundbrunnen verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen haben am frühen Freitagmorgen Einrichtungsgegenstände in der Küche einer Wohnung in der Schwedenstraße gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rund 18 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wie es zu dem Feuer kam war noch unklar.