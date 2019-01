Wohnmobil in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Ein Wohnmobil ist in Berlin-Hellersdorf in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Passanten hatten das brennende Fahrzeug am späten Montagabend in der Martin-Riesenburger-Straße bemerkt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer im Inneren des Wohnmobils entstanden. Die genaue Brandursache war aber noch unklar.