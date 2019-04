Waldbrand nahe Wannseebad schnell unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Einen nahe dem Strandbad Wannsee ausgebrochenen Waldbrand hat die Berliner Feuerwehr am Dienstagmittag schnell unter Kontrolle gebracht. Um 12.37 Uhr habe ein Anrufer per Telefon Alarm geschlagen, eine gute Stunde später seien die Flammen unter Kontrolle gewesen, sagte ein Sprecher. Die betroffene Fläche gab er mit rund 600 Quadratmeter an, die Ursache war zunächst unklar. Das Strandbad blieb von dem Feuer unberührt.

Zuletzt waren noch 36 Einsatzkräfte mit Löscharbeiten beschäftigt. Diese gestalteten sich insofern schwierig, als Wasser mit Tanklöschzügen herangeschafft werden musste. Der Feuerwehrsprecher warnte vor der aktuell hohen Waldbrandgefahr. Während die austreibenden Pflanzen dem Waldboden Wasser entzögen, liege gleichzeitig noch viel altes Laub herum. Bei dem jüngsten Feuer übertreffe der mögliche Umweltschaden den wirtschaftlichen bei weitem. So sei beispielsweise eine Verunreinigung des Trinkwassers denkbar.