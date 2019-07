Waldbrand in Grünau ist gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Waldbrand in Berlin-Grünau ist gelöscht. "Wir waren in der Nacht nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Erdboden musste wegen Glutnestern durchwühlt werden", sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Insgesamt waren demnach mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Hektar Wald nahe der Sportpromenade brannte ab. Niemand wurde verletzt. Die Ursache für das Feuer war nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst noch unklar. Der Waldbrand war am Samstagmittag ausgebrochen. Erst Mitte Juli stand in der Gegend das denkmalgeschützte Gebäudeensembles "Riviera" in Flammen.