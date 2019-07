Waldbrand in Berlin-Grünau gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Hektar Wald ist in Berlin-Grünau in Flammen aufgegangen. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren am Samstag in der Nähe der Sportpromenade im Einsatz - der Brand sei inzwischen gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. "Die Stelle lag etwas tiefer im Wald, wir mussten lange Löschleitungen bis zur Dahme legen".

Das Feuer war am Samstagmittag ausgebrochen, nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache. Der Straßenbahnverkehr an der Sportpromenade war zeitweise unterbrochen, weil die Löschleitungen über die Gleise führten. In der Nacht zum Sonntag war das Feuer bereits größtenteils gelöscht.

"Wir waren nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Erdboden musste wegen Glutnestern durchwühlt werden", sagte der Sprecher. Am Vormittag zog demnach der letzte Feuerwehrwagen ab. Niemand wurde verletzt, auch Häuser waren nicht in Gefahr. Erst Mitte Juli stand in der Gegend das denkmalgeschützte Gebäudeensemble "Riviera" in Flammen.