Während eines Konzerts: Brand auf Baugerüst in Zionskirche

Berlin (dpa/bb) - In der Zionskirche in Berlin-Mitte ist während eines Konzerts am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt", heißt es in einem Tweet der Kirche. Ein Feuerwehrsprecher teilte am Freitagmorgen mit, auf einem Baugerüst hätten über vier Ebenen verteilt Gegenstände gebrannt. Es habe sich starker Rauch in der Kirche entwickelt. Das Feuer brach kurz nach 20 Uhr aus.

Durch die Höhe der Kirche und die Rauchentwicklung seien die Löscharbeiten langwierig gewesen, sagte der Sprecher. Schäden an der Kirche gebe es jedoch nach dem Feuer nicht. Die Brandursache war noch unklar. "Vorsatz kann nach dem aktuellen Erkenntnisstand aber ausgeschlossen werden", teilte die Zionskirche selbst mit.

Welche Veranstaltungen an den kommenden Tagen stattfinden können, müsse noch geklärt werden. Für den Freitag war laut langfristiger Programm-Ankündigung die Eröffnung der Ausstellung "Immer wieder?- Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945" geplant.