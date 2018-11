Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen eines Kellerbrandes hat die Berliner Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen vier Hausbewohner in Sicherheit gebracht. In dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pankstraße war nach Angaben der Rettungskräfte gegen zwei Uhr eine Kältetechnikanlage in Brand geraten. Die Flammen hatten demnach auf das Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.