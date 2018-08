Vier Hausbrände in Berlin - Feuerwehr im Dauereinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vier Brände mit insgesamt vier Verletzten in Kreuzberg, Köpenick, Schöneberg und Baumschulenweg haben die Feuerwehr in Atem gehalten. Zunächst standen in einem Wohnhaus in der Kreuzberger Wrangelstraße am Montagabend das Treppenhaus und das Dach in Flammen. Auslöser war eine brennende Matratze im Treppenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten gehen demnach von Brandstiftung aus. Mehr als 70 Rettungskräfte waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zum Dienstag richtete dann ein Feuer in einem Café in Köpenick schweren Schaden an. Das Dach des Lokals an der Salvador-Allende-Straße an der Berliner Müggelspree stand in Flammen. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 4.16 Uhr ein. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um eine brennende Fläche von 200 Quadratmetern zu löschen. Etwa ein Dutzend Nachbarn mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Wie das Verkehrsinformationszentrum (VIZ) und die Berliner Polizei mitteilten, war die Salvador-Allende-Straße am Morgen zwischen Friedrichshagener Straße und Wendenschloßstraße in beiden Richtungen gesperrt. Der Einsatz wurde um 11.00 Uhr vorerst beendet. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt

Ebenfalls am Dienstagmorgen brannte es im Keller eines Geschäftsgebäudes in der Potsdamer Straße in Schöneberg. "Es ist ein unbewohntes ehemaliges Bankgebäude. Zwei Kubikmeter Holzreste und Unrat standen in Flammen", sagte ein Feuerwehrsprecher. 26 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Haus befand sich im Abriss.

Demnach war der Zugang zum Keller für die Rettungskräfte schwierig, ebenso die Entrauchung der Räume. Der Keller hatte nach Angaben der Polizei keine Fenster. Ein Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Am Dienstagmittag wurden die Rettungskräfte schließlich wegen einer brennenden Garage im Ortsteil Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) alarmiert. "Das Feuer griff auf zwei weitere Garagen und zwei benachbarte Einfamilienhäuser über", sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 70 Rettungskräfte kämpften demnach gegen die Flammen. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In den brennenden Gebäuden hielt sich nach Angaben der Feuerwehr niemand auf. Am Nachmittag konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes gestoppt werden. "Wir kümmern uns jetzt um die Nachlöscharbeiten", so der Sprecher. Mehrere Gasflaschen, die in den Gebäuden gefunden wurden, mussten gekühlt werden. Weitere Einzelheiten zur Brandursache und zum Sachschaden waren zunächst unklar.