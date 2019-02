Transporter in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Transporter eines Internet-Versandhändlers ist in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Friedenau in Flammen aufgegangen - vermutlich ist er angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alarmierte Einsatzkräfte den Brand in der Sarrazinstraße Ecke Elsastraße gegen 2.00 Uhr schnell unter Kontrolle bringen. Jedoch wurde der Transporter vollständig zerstört. Außerdem kamen ein parkendes Auto, eine Laterne sowie zwei Fahrräder durch den Brand zu Schaden. Verletzt wurde niemand. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es mehrere Fälle in Karlshorst sowie Gesundbrunnen gegeben, bei denen Transporter des Versandhändlers angezündet worden waren. Kurz vorher beschädigten Unbekannte außerdem ein Büro des Internet-Händlers in Mitte.