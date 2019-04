Senat zur Brandgefahr: Osterfeuer nicht in Waldnähe anzünden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagte warme und trockene Osterwetter lässt die Waldbrandgefahr steigen. Austreibende Pflanzen entziehen dem Boden Feuchtigkeit, altes Laub und Reisig fangen leicht Feuer, wie der Berliner Senat mitteilte. Im Wald und in dessen Nähe gelte ein Rauch- und Grillverbot, das unbedingt zu beachten sei.

Wer im Wald beim Rauchen erwischt wird, kann laut Landeswaldgesetz mit Geldbußen von bis zu 50 000 Euro bestraft werden. Das Grillen und Feuermachen an nicht gekennzeichneten Plätzen kann ebenso teuer werden. In Berlin kam es erst kürzlich zu zwei Waldbränden. In Köpenick griff am Samstag der Brand einer Wald-Kita auf den Wald über, 200 Quadratmeter Waldfläche brannten ab. Am Dienstag standen 600 Quadratmeter Wald in der Nähe des Strandbads Wannsee in Flammen.