Schmutz, aber kaum Schäden nach Feuer in der Zionskirche

Berlin (dpa/bb) - Ein Feuer in der Zionskirche in Berlin-Mitte hat an dem Gotteshaus keine größeren Schäden hinterlassen. "Das Gebäude ist verschmutzt, aber im Wesentlichen unbeschädigt", sagte Pfarrer Matthias Motter am Freitag. Die Kirche müsse nun gereinigt werden. Die für Freitagabend geplante Eröffnung der Ausstellung "Immer wieder? - Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945" könne wahrscheinlich wie geplant stattfinden.

Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf einem Baugerüst in der evangelischen Kirche, die derzeit saniert wird, ausgebrochen, wie es von der Feuerwehr hieß. Über vier Ebenen verteilt hätten Gegenstände gebrannt. Durch die Höhe der Kirche und die starke Rauchentwicklung seien die Löscharbeiten langwierig gewesen. In der Kirche fand zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, ein Konzert statt.

"Glücklicherweise wurde niemand verletzt", hieß es in einem Tweet der Kirche. Die Brandursache war zunächst unklar. "Vorsatz kann nach dem aktuellen Erkenntnisstand aber ausgeschlossen werden", teilte die Zionskirche selbst mit.