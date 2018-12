Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Großbrand auf einer Baustelle in Berlin-Mitte geht die Polizei nicht von Brandstiftung aus. Brandermittler vermuteten "nicht sachgerecht ausgeführte Arbeiten" als Grund für das Feuer, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. In dem denkmalgeschützten Komplex "Eiswerk" an der Köpenicker Straße war am Mittwochabend der Dachstuhl in Flammen aufgegangen - nach Feuerwehrangaben hatte es dort auf einer Fläche von 800 Quadratmetern gebrannt.