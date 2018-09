Polizei ermittelt nach Autobränden wegen Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, nachdem am frühen Donnerstagmorgen vier Fahrzeuge in Flammen aufgegangen sind. In der Reinickendorfer Auguste-Victoria-Allee brannten zwei Autos und ein Transporter vollständig aus, in einem anderen Fall stand nach Polizeiangaben ein Lieferwagen in Wilmersdorf in Vollbrand. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem erheblichen Sachschaden aus.