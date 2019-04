Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eigentlich sollte es erst am Wochenende brennen: In Berlin-Karlshorst ging ein vorbereitetes Osterfeuer am frühen Donnerstagmorgen in Flammen auf. Der Brand umfasste etwa 100 Quadratmeter Fläche, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.