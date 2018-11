Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Rummelsburg verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag sagte. Nach ersten Erkenntnissen fingen am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses Möbel Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.