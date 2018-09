Mehrere Motorräder und Autos bei Brandstiftungen beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf die Abdeckplanen von zwei Motorrädern in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging die erste Plane am Samstagabend gegen 21.00 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm in Flammen auf. Zwei Motorräder, drei Roller und drei Autos wurden den Angaben zufolge bei dem Brand zum Teil komplett zerstört. Eine halbe Stunde später sei auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Schutz eines weiteren Krads in Brand gesetzt worden. Das Motorrad wurde den Angaben zufolge nicht beschädigt. Menschen sind bei den Bränden nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.