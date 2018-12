Mehrere brennende Autos am Wochenende in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Am Wochenende haben in Berlin vier Autos gebrannt. Am Samstagabend stand in der Hobrechtstraße in Berlin-Neukölln ein Wagen in einer Tiefgarage in Flammen, wie Polizei am Sonntag mitteilte. Ein weiteres Auto wurde demnach durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge etwa zwei Stunden vor Ort im Einsatz. Am Sonntagmorgen brannte laut Polizei zudem ein geparkter Wagen in der Osdorfer Straße in Lichterfelde. Das Auto wurde zerstört, ein weiteres beschädigt. Die Brandursache war in beiden Fällen unklar.

Auch in der Nacht zu Samstag gingen zwei Autos in Flammen auf. Zunächst brannte es laut Polizei in der Tangermünder Straße im Stadtteil Hellersdorf. Am frühen Samstagmorgen schließlich zerstörten die Flammen im Stadtteil Baumschulenweg einen weiteren Wagen. Den Angaben zufolge stand das Auto auf einem Feld in der Neuen Späthstraße. Auch hier war zunächst nicht klar, wie das Feuer entstanden war.