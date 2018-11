Mehrere Brände in Berlin in der Nacht zu Mittwoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Bei mehreren Bränden in Berlin sind in der Nacht zu Mittwoch insgesamt drei Menschen verletzt worden. Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden - in einem Fall sogar über eine Drehleiter. Einsatzorte waren in Köpenick und Reinickendorf sowie in einem Krankenhaus in Lichterfelde.

Am frühen Mittwochmorgen brannte in Köpenick eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses komplett aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Insgesamt drei Menschen wurden verletzt. 16 weitere Bewohner des Wohnhauses in der Verlängerten Hämmerlingstraße mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mieter der Brandwohnung kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, zwei weitere Menschen wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der zweite Brand brach in Berlin-Lichterfelde in einem Krankenhaus aus. Hier ging ein Papiercontainer im Untergeschoss des Gebäudes in der Brahmsstraße in Flammen auf, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Verletzte gab es keine. Rauch zog in weite Teile des Gebäudes, die Feuerwehr belüftete die Klinik umfangreich. Patienten mussten das Hospital nicht verlassen. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

In Reinickendorf fingen gegen 2.30 Uhr Gegenstände in einem Platzwarthäuschen auf einem Sportplatz in der Finsterwalder Straße Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen wurden auch hier nicht verletzt. Es wird unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Was genau die Brände ausgelöst hatte, war in allen drei Fällen noch unklar.