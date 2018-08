Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Wedding in Flammen aufgegangen. "Durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden zwei Autos, ein Baum und eine Laterne", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand in der Sansibarstraße kam, war unklar.