Lagerhalle mit Booten und Autos abgebrannt

Berlin (dpa/bb) - Auf der Berliner Havelinsel Eiswerder ist eine Lagerhalle abgebrannt, in der sich Boote und drei Autos befanden. "Wir gehen von schwerer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin. Das 600 Quadratmeter große Gebäude stand in der Nacht zum Sonntag in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.