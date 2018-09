Kleintransporter ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Kleintransporter ist in Berlin-Adlershof in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatte das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag in der James-Franck-Straße/Ecke Hermann-Dorner-Allee aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Alarmierte Rettungskräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Der Kleintransporter brannte jedoch vollständig aus. Verletzt wurde niemand.