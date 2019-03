Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brand eines Kinderwagens in einem Hausflur in Berlin-Friedrichshain sind drei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. "Sie erlitten vermutlich eine Rauchvergiftung", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Das Feuer brach am frühen Morgen in dem Haus in der Modersohnstraße aus. "Das Gebäude war wirklich sehr verraucht", sagte der Sprecher weiter. Etwa 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Warum der Kinderwagen brannte, war noch nicht klar.