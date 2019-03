Kellerbrand in Neukölln: Feuerwehrmann leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Beim Löschen eines Kellerbrandes in einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in Berlin-Neukölln hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, entwickelte sich in der Nacht zu Montag durch den Brand starker Rauch in dem Gebäude in der Sonnenallee. Die Feuerwehrkräfte brachten mehrere Bewohner in Sicherheit. Nach knapp zwei Stunden hatten die rund 40 Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. Der verletzte Feuerwehrmann kam in eine Klinik. Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem Betreuungsbus der Feuerwehr untergebracht. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.