Grütters ernennt Koordinatorin für Notre-Dame-Hilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Köln (dpa/lnw) - Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner soll die Hilfe deutscher Experten beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame koordinieren. "Der verheerende Brand von Notre-Dame hat uns alle tief erschüttert", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu am Donnerstag in Berlin. Die Kathedrale habe nicht nur für Frankreich hohe symbolische Bedeutung, sondern sie präge als Unesco-Weltkulturerbe "unser aller gemeinsame kulturelle Identität in Europa".

Schock-Werner ist Architektin und Kunsthistorikerin. Sie war von 1999 bis 2012 Dombaumeisterin des Kölner Doms. Sie werde die Kulturstaatsministerin auch als Beraterin am 30. April nach Paris begleiten, hieß es weiter. Dort will sich Grütters mit ihrem französischen Kollegen Franck Riester treffen und ihm Unterstützung von deutscher Seite anbieten. Die Kirche im Herzen der französischen Hauptstadt war am Montagabend bei dem Brand stark zerstört worden.