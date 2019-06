Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Köpenick

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist nach einem Wohnungsbrand in Köpenick in der Nacht zu Sonntag gestorben. Das Feuer war im achten Stock eines zehngeschossigen Wohngebäudes ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte fanden eine ungefähr 70 Jahre alte Frau in der Wohnung und versuchten eine Stunde lang erfolglos, sie wiederzubeleben. Die Brandursache muss nun ermittelt werden. Weitere Menschen kamen durch den Brand in dem Mehrfamilienhaus nicht zu schaden, hieß es.