Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag 13 Mieter aus einem brennenden Haus in Neukölln gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, aus der ein Bewohner gerettet wurde. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach einem Bericht der Zeitung "B.Z." befindet sich das Haus in der Boddinstraße. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute und Helfer im Einsatz.