Berlin (dpa/bb) - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Berlin-Moabit ist ein Feuer ausgebrochen. In der Nacht zu Dienstag waren Gegenstände in einer Zelle in Flammen aufgegangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Mitarbeiter der JVA konnten den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Zwei Insassen und sechs JVA-Beamte wurden vor Ort untersucht, ins Krankenhaus musste jedoch niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.