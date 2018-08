Feuer in Wohnhaus im Wrangelkiez: Verdacht auf Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg am Montagabend ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer sei von einer brennenden Matratze im Treppenhaus eines Hauses in der Wrangelstraße ausgegangen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Zunächst war die Rede von einem im Flur abgestellten Kinderwagen. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Hauses im Wrangelkiez über. Noch am Abend brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.