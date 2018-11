Feuer in Produktionshalle in Lichterfelde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Brand in einer größeren Produktionshalle in Berlin-Lichterfelde hat erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Feuerwehr fuhr in der Nacht zum Samstag mit fast 80 Löschkräften zu dem Industriegelände in der Wupperstraße. "Dort hat es in einer Abluftanlage gebrannt. Auch das Dach war betroffen und wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Menschen waren nicht in Gefahr. "Die Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen", sagte der Sprecher weiter. Wie es zu dem Brand kam in der Industriehalle kam, war zunächst noch unklar.