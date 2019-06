Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einem Musikclub in Berlin-Oberschöneweide hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. "Das Feuer brach gleich an mehreren Stellen aus", sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Inventar ging in Flammen auf, das Gebäude in der Wilhelminenhofstraße wurde beschädigt. Verletzte gab es nicht. "Ob Menschen in dem Club waren, wissen wir zur Stunde noch nicht", sagte eine Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe war unklar. Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht auf Brandstiftung.