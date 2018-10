Feuer in Hochhaus - Zwölf Keller brennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einem Hochhaus in Berlin-Hellersdorf haben in der Nacht zum Mittwoch zwölf Kellerverschläge gebrannt. Die Feuerwehr fuhr mit einem größeren Aufgebot in die Alte Hellersdorfer Straße und löschte die Flammen. "Das Treppenhaus des elf-geschossigen Gebäudes war ziemlich stark verraucht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz eine leichte Rauchvergiftung. Er wurde zur Behandlung in Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Ermittler noch nicht klären.