Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Grunewald sind drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand brach in der Nacht zum Dienstag in dem Haus in der Nikischstraße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.