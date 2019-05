Erneute mehrere brennende Autos in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zu Dienstag sind in Berlin erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Im Ortsteil Wedding fingen zwei Fahrzeuge einer Sicherheitsfirma Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Demnach bemerkte ein Anwohner gegen 3.00 Uhr in der Armenischen Straße Brandgeruch und Flammen. Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Reinickendorf ging gegen 0.45 Uhr ein Auto in der Provinzstraße in Flammen auf. Das Feuer griff dabei auf ein weiteres Auto über. Zudem wurden ein Verteilerkasten und eine Straßenlaterne beschädigt. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand.