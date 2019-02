Erneut Firmenautos angezündet: Staatsschutz ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Erneut haben Unbekannte in Berlin Autos von Firmen in Brand gesetzt. Ziel der Taten in der Nacht zum Donnerstag war unter anderem ein Wohnungsbauunternehmen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Wagen wurden demnach im Umfeld der Bezirksgrenze von Pankow und Lichtenberg "erheblich beschädigt", außerdem wurden zwei weitere Autos durch die Brände in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach eigenen Angaben zügig löschen.

Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Politisch motivierte Brandstiftung sei nicht auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher.

In Berlin ist es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Angriffen auf bestimmte Firmen gekommen; es wurden Autos, aber auch Büros beschädigt. In anonymen Bekennerschreiben auf dem linken Online-Portal Indymedia war mehrfach von Taten gegen "Akteur*innen der Verdrängung" die Rede. Ob Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten vermuten, ist unklar. Eine Polizeisprecherin äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.