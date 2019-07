Erneut Brand in Berlin-Grünau: Flammen in Wald gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zum wiederholten Mal hat es in Berlin-Grünau in der Nähe des Dahme-Ufers gebrannt. Ein Hektar Wald ging am Wochenende in Flammen auf. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren am Samstag in der Nähe der Sportpromenade im Einsatz - der Brand sei inzwischen gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. "Die Stelle lag etwas tiefer im Wald, wir mussten lange Löschleitungen bis zur Dahme legen". Niemand wurde verletzt, auch Häuser waren nicht in Gefahr.

Das Feuer war am Samstagmittag ausgebrochen, nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache. Der Straßenbahnverkehr an der Sportpromenade war zeitweise unterbrochen, weil die Löschleitungen über die Gleise führten. In der Nacht zum Sonntag war das Feuer bereits größtenteils gelöscht. Am Vormittag zog der letzte Feuerwehrwagen ab.

Mitte Juli stand in der Gegend das denkmalgeschützte Areal "Riviera" in Flammen - ein historisches Gebäudeensemble, das Ende des 19. Jahrhunderts am Ufer der Dahme errichtet wurde. Zwei Verdächtige im Alter von 20 Jahren wurden danach vorübergehend festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die mutmaßlichen Brandstifter kamen wieder auf freien Fuß. Zuvor hatte es in der gleichen Nacht mehrere kleine Brände in der Umgebung gegeben. Auch in diesen Fällen vermutete die Polizei Brandstiftungen der 20-Jährigen.

Ende Juni hatte sich in dem Wald nahe der Dahme ein Feuer auf einer Fläche von etwa zehn Hektar ausgebreitet. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde auch bei diesem Brand niemand.