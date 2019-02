Ein toter Mensch bei Feuer in Neukölln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr konnte die Person nur noch tot geborgen werden. Zur Identität gibt es bislang keine genauen Angaben. Vermutlich handelt es sich um eine Frau, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Ob sie auch die Mieterin der Wohnung war, war zunächst nicht klar.

Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung im 2. Obergeschoss eines fünfgeschossigen Hinterhauses am Kottbusser Damm aus. Die Wohnung sei komplett verqualmt gewesen, hieß es. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz. Zwei Menschen, die über der Brand-Wohnung lebten, wurden in Sicherheit gebracht. Verletzte habe es keine gegeben.

Insgesamt kamen in diesem Jahr nach Angaben der Feuerwehr bereits sechs Menschen bei Bränden in Berlin ums Leben.