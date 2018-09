Drei Autos in Reinickendorf ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Reinickendorf sind am Donnerstagmorgen drei Autos in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand in der Auguste-Viktoria-Allee wurden keine Menschen verletzt, wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte. Die Fahrzeuge sind demnach komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.