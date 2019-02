Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Feuerwehr hat am Dienstagabend den Brand eines Daches auf einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte, als der Brand unter Kontrolle war. Das Dachgeschoss sei unbewohnt gewesen. Etwa 50 Feuerwehrleute waren bei dem Haus in der Weserstraße im Einsatz.