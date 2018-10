Brennendes Auto: Polizei vermutet Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Auto ist in Berlin-Neukölln in Flammen aufgegangen, die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Zeuge habe das brennende Fahrzeug am Sonntagabend am Mergenthalerring bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, der Wagen wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Flammen beschädigten außerdem ein daneben stehendes Auto leicht. Verletzt wurde niemand.