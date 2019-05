Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat ein brennendes Auto in Berlin-Schöneberg gelöscht. Der in der Crellestraße geparkte Wagen sei durch das Feuer in der Nacht zum Donnerstag erheblich beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Verletzt wurde niemand. Kurz nach Mitternacht seien die Einsatzkräfte von Passanten über den Brand am hinteren Teil des Wagens informiert worden. Die angerückten Polizisten bekämpften die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus, ein Brandkommissariat ermittelt. Ob der Brand in Verbindung mit den 1.-Mai-Protesten steht, konnten die Ermittler zunächst nicht beantworten.