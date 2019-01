Brandanschlag: Ordnungsamt bald wieder in normaler Stärke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brandanschlag auf den Ordnungsamt-Fuhrpark rechnet der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln damit, dass die Behörde bald wieder voll einsatzfähig ist. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der anlaufenden Unterstützung noch innerhalb dieser Woche zur normalen Stärke zurückfinden", sagte Martin Hikel (SPD) der "Berliner Morgenpost (Dienstag). Den Sachschaden durch den Brandanschlag auf neun Autos, bei dem auch das Dienstgebäude beschädigt wurde, lägen nach erster Einschätzung bei mehr als 200 000 Euro.

Nach dem Verlust der Fahrzeuge habe das Neuköllner Bezirksamt zwei Ersatzautos zur Verfügung gestellt, so dass Mitarbeiter schon am Montagvormittag wieder unterwegs gewesen seien, sagte Hikel der Zeitung. Auch andere Bezirksämter wollten mit entbehrlichen Autos aushelfen. Der eigene Fuhrpark solle "so schnell wie möglich" neu aufgebaut werden. Zur Frage nach Sicherheitsmaßnahmen für das Ordnungsamt sagte Hikel, dass alles auf den Prüfstand gestellt werde - die Sicherheit der einzelnen Mitarbeiter genauso wie die angegriffene Liegenschaft an der Juliusstraße.

Der oder die Täter sind weiter nicht gefasst. Aktuell werde mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Staatsschutz vom Landeskriminalamt Berlin, der für politisch motivierte Taten zuständig ist, ist in die Ermittlungen einbezogen.

Es gibt Spekulationen, dass kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans hinter dem Anschlag stecken könnten, weil es erst am Freitagabend zahlreiche Kontrollen unter anderem von Shisha-Bars und Wettbüros in Neukölln - und auch in Gesundbrunnen - gegeben hatte. In Neukölln war Hikel persönlich mit der Polizei unterwegs. In der Vergangenheit waren allerdings oft Autonome für Brandanschläge auf Autos in Berlin verantwortlich.

"Mein Gedanke war: Da will uns einer weh tun, aber das wird nach hinten losgehen", sagte Hikel in dem Interview. "Wir werden aus dieser Sache gestärkt herausgehen und lassen uns nicht unterkriegen."

Am Sonntagabend hatte ein Anwohner einen lauten Knall vom Gelände des Ordnungsamtes gehört und angesichts mehrerer brennender Autos die Feuerwehr gerufen. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand vor Ort und verhinderten ein Übergreifen auf das Dienstgebäude sowie Nachbargebäude.