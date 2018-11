Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Lauben in einer Kleingartenanlage in Berlin-Schöneberg sind am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde gegen 3.00 Uhr in die Anlage am Vorarlberger Damm alarmiert, wie eine Sprecherin mitteilte. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.