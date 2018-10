Brand in Mehrfamilienhaus in Marzahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Brand im Stadtteil Marzahn hat am Samstagmorgen die Berliner Feuerwehr beschäftigt. Nach Angaben einer Sprecherin hätten gegen 10.00 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Märkischen Allee Möbel gebrannt. Aufgrund der Größe des Hauses seien umgehend weitere Einsatzkräfte vorsorglich hinzugerufen worden. Gegen 10.45 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht sei. Ein Bewohner musste ambulant behandelt werden. Bei dem Einsatz waren über 40 Feuerwehrleute vor Ort.