Berlin (dpa/bb) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Mariendorf ist ein Mensch verletzt worden. "Der Brand brach in der Nacht zum Mittwoch in der Prühßstraße aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In einer Wohnung gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf. Die Löschkräfte waren zwei Stunden im Einsatz. Ein Notarzt brachte das Opfer in die Klinik. Die Brandursache war unklar.