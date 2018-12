Brand in Lagerhalle in Reinickendorf noch nicht gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Brand in einer 3500 Quadratmeter großen Lagerhalle in Berlin-Reinickendorf hat die Berliner Feuerwehr auch am Samstag in Atem gehalten. Die Lage in dem Gebäude in der Wittenauer Straße sei beherrschbar, das Feuer aber noch nicht gelöscht, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Samstagmittag. Immer wieder flammten Glutnester auf. Da Einsturzgefahr bestehe, könnten die Feuerwehrkräfte nur von außen mit Wasserwerfern löschen. Am Mittag waren noch rund 30 Feuerwehrleute vor Ort. Zwischenzeitlich kämpften 100 Kräfte gegen das Feuer.

Den Angaben zufolge wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen 23.30 Uhr alarmiert. In der Halle seien eine Werkstatt und eine Lackiererei untergebracht, sagte die Sprecherin. Neben Autos und Reifen seien auch Druckgasbehälter in dem Gebäude gewesen, von denen einige detoniert seien. Das Feuer habe so heiß gebrannt, dass sich die komplette Stahlkonstruktion der Halle verformte. Anwohnern wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.