Brand in Hochhaus: Vier Kleinkinder gerettet

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Buch sind am Mittwochabend unter anderem vier Kleinkinder gerettet worden. Auch zwei Erwachsene und drei Jugendliche befreite die Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung im zehnten Stock des Hauses, wie sie per Twitter mitteilte. Alle neun Geretteten wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Zur Ursache für das Feuer auf der Wolfgang-Heinz-Straße wurde zunächst nicht mitgeteilt.