Brand in Hochhaus in Hohenschönhausen

Berlin (dpa/bb)- In einer Wohnung in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Angaben zu verletzten Personen gab es zunächst nicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte holten zwei Menschen aus der Wohnung. Weitere Hausbewohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Gebäude in der Altenhofer Straße verlassen. Der Brand war in kurzer Zeit gelöscht. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.