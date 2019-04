Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- In einer Gaststätte in Berlin-Müggelheim ist ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstagmorgen brannten Teile der Dachkonstruktion des Ausflugslokals im Neuhelgoländer Weg, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Vier Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzt wurde aber niemand. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.